Вашингтон, 15 февраля, 2025, 01:36 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился о введении против Китая импортных пошлин на общую сумму 600 млрд долларов. Это оказалось больше, чем при любом другом его предшественнике.

Иван Шилов ИА Регнум Дональд Трамп

«Я ввёл очень существенные пошлины против Китая на 600 млрд долларов. Ни один другой президент не вводил столько», — сообщил он журналистам в Белом доме.

Министерство коммерции КНР, в свою очередь, заявило, что действия Вашингтона являются «типичным проявлением односторонности и протекционизма» и призвало Соединённые Штаты вернуться на правильный путь многосторонней торговой системы.

Как сообщало ИА Регнум, Трамп заявил, что 13 февраля стало днём введения зеркальных пошлин в отношении торговых партнёров Америки.

10 февраля Трамп ввёл пошлины в размере 25% на импорт стали и алюминия, а также анонсировал введение взаимных пошлин для всех государств, однако не привёл каких-либо подробностей.

2 февраля президент США подписал указ о введении импортных пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Для мексиканских и канадских товаров размер пошлины составит 25%, а китайских товаров — 10%.

Пекин в ответ на действия Вашингтона ввёл пошлины в размере 10% на американскую нефть и сельхозтехнику, а также тарифы в 15% на уголь и СПГ из США.

А в январе Трамп анонсировал введение импортных пошлин против товаров из Евросоюза. Своё решение он объяснил ужасным отношением европейцев к США. В частности, он подчеркнул, что в ЕС нет спроса на американские автомобили, сельхозпродукцию и другие товары.