Вашингтон, 15 февраля, 2025, 01:27 — ИА Регнум. Летом 2024 года Украина ошибочно сбила зенитным ракетным комплексом (ЗРК) Patriot поставленный США истребитель F-16. Об этом 14 февраля сообщила американская газета The Wall Street Journal.

Сергей Корсун ИА Регнум f 16 ВСУ

«Основная причина инцидента — отсутствие системы Link 16, позволяющей пилотам передавать военным на земле информацию о своём местоположении», — проинформировали в статье.

Отмечается, что инцидент произошёл в результате дружественного огня. От Украины официального подтверждения не последовало.

Как сообщало ИА Регнум, командование украинских воздушных вооружённых сил пыталось скрыть информацию о сбитии F-16 в результате собственной ошибки, заявила народный депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. Она уточнила, что ЗРК поразил истребитель 26 августа 2024 года во время массированного удара ВС России. По словам депутата, украинские системы ПВО как минимум в третий раз сбивают свой самолёт по ошибке. Произошедшее попытались скрыть и иностранные источники, добавила она.

Крушение истребителя F-16 Воздушных сил Украины и потеря его пилота Алексея Меся является серьёзным ударом для Киева, писала газета The Washington Post. В статье говорилось, что погибший был одним из шести украинских пилотов, которых обучали управлять истребителями данной модели.