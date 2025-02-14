Домодедово, Московская область, 15 февраля, 2025, 01:04 — ИА Регнум. В московском аэропорту Домодедово вечером 14 февраля случился пожар. Происшествие не сказалось на работе воздушной гавани, сообщила пресс-служба аэропорта.

Иван Шилов ИА REGNUM Аэропорт «Домодедово»

«В аэропорту Домодедово произошло возгорание прицепа при выполнении задания. Силами службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полётов аэропорта возгорание было ликвидировано. Пострадавших нет», — уточнил источник.

Причины пожара устанавливаются. Аэропорт работает в штатном режиме.

Как сообщало ИА Регнум, в конце января в южнокорейском городе Пусане прямо на взлётно-посадочной полосе загорелся самолёт. На его борту находились 169 пассажиров и семь членов экипажа. Всех эвакуировали с помощью надувного трапа. Три человека получили незначительные травмы.

По данным агентства Yonhap, у самолёта авиакомпании Air Busan, направлявшегося в Гонконг из аэропорта Кимхэ в Пусане, расположенного примерно в 320 км к юго-востоку от Сеула, загорелся хвост перед взлётом. Вскоре огонь распространился на фюзеляж всего воздушного судна.