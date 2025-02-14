Москва, 15 февраля, 2025, 01:09 — ИА Регнум. Российский Минздрав предложил внедрить систему онлайн-прикрепления к поликлинике через портал «Госуслуги». Проект приказа ведомства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Gov.cap.ru Единый портал госуслуг

В документе указано, что заявление на прикрепление можно подавать как в бумажном виде при обращении в поликлинику, так и через личный кабинет на «Госуслугах». Заявление, поданное через портал, будет заверяться неквалифицированной электронной подписью.

Для онлайн-прикрепления гражданам старше 14 лет помимо полиса и СНИЛС нужно будет указать данные паспорта, для ребёнка необходимы данные свидетельства о рождении, номер полиса обязательного медицинского страхования и СНИЛС (при наличии).

Услуга прикрепления к поликлинике через «Госуслуги» была запущена для жителей нескольких регионов РФ в 2022 году.

По всей России такая практика будет внедрена с 1 сентября 2025 года.

Как сообщало ИА Регнум, мошенники начали применять новую схему, в ходе которой представляются сотрудниками поликлиники и техподдержки «Госуслуг», предупредило 14 февраля управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

В рамках развития амбулаторной сети в Москве заработали ещё 70 поликлиник, а всего в городе насчитывается уже 271 обновлённое здание. На 2025 год намечено завершение программы. Должно завершиться строительство 10 объектов здравоохранения, семь из которых возводят за счёт бюджетных средств.

На портале «Госуслуги» появилась возможность анонимно сообщить владельцу автомобиля о том, что, например, его транспортное средство мешает движению или сработала сигнализация.