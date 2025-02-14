Москва, 15 февраля, 2025, 00:51 — ИА Регнум. Киевский режим в очередной раз совершил преступление, атаковав съёмочную группу Первого канала. Все виновные будут установлены и понесут заслуженное наказание. Россия призывает мировое сообщество осудить теракты ВСУ, заявила 14 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

МИД России Мария Захарова

«Очередное нападение ВСУ на российских журналистов пополнило список кровавых преступлений режима Зеленского против гражданских лиц, к которым приравниваются сотрудники СМИ в соответствии с Женевскими конвенциями 1949 года и Дополнительным протоколом I. Ведя прицельный огонь по безоружным военкорам, журналистам, операторам, фотографам, устраивая настоящую охоту на них, укронацисты стремятся любыми способами скрыть правду о творимых ими жесточайших нарушениях международного гуманитарного права и злодеяниях против мирного населения», — прокомментировала дипломат.

Она добавила, что Россия требует от профильных международных организаций, в первую очередь от ЮНЕСКО, ОБСЕ, ООН, а также от других наднациональных правозащитных структур, отреагировать на очередное гнусное преступление киевского режима и решительно его осудить. По словам Захаровой, дальнейшее замалчивание преступлений ВСУ со стороны международных чиновников будет фактически означать их покрывательство и поощрение к совершению новых нападений.

Как передавало ИА Регнум, 14 февраля в селе Черкасская Конопелька Суджанского района Курской области украинские военнослужащие, используя беспилотник, сбросили взрывное устройство на группу журналистов Первого канала, готовивших телерепортаж. В результате был ранен оператор Юрий Шолмов. Пострадавшего госпитализировали в региональную больницу. В дальнейшем его отправят на лечение в Москву. По предварительным данным, мужчина получил минно-взрывную травму, осколочное ранение голени и акубаротравму. Состояние Шолмова врачи оценили как удовлетворительное, отметил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

По факту нападения украинских вооружённых формирований на журналистов Первого канала в Курской области возбудили уголовное дело, сообщила 14 февраля официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Следствие установит и привлечёт к ответственности всех причастных к преступлению лиц.