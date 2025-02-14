Москва, 15 февраля, 2025, 00:30 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично поинтересовалась, будет ли в очередной раз отрицаться причина странной мимики главы киевского режима Владимира Зеленского перед журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности.

Дарья Драй ИА REGNUM Директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова

В своём Telegram-канале Захарова опубликовала ссылку ИА Регнум на видео с Зеленским на пресс-конференции в Мюнхене. Он ведёт внешне себя странновато, пытается сфокусировать взгляд, переводит его с одной точки на другую, хаотично меняет положение рук и головы, выражение лица.

«Неужели опять будут отрицать то, что видят все невооруженным глазом?» — написала Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, журналисты и пользователи Сети обратили внимание на странное поведение Владимира Зеленского во время пресс-конференции в Мюнхене 14 февраля.

Так, на кадрах явно видно, как у Зеленского непроизвольно дергаются брови, голова и плечи. В какой-то момент он «зависал», глядя в одну точку, постоянно тёр нос рукой. Многие комментаторы предположили, что он находился под действием наркотиков.

На поведение Зеленского, его бессвязную речь и прежде не раз обращали внимание.

Днем ранее читатели американского издания The Hill предположили, что психика Зеленского не в порядке. Поводом стали его призывы к мировым лидерам начать беспокоиться из-за «возможного применения Россией ядерного оружия».

Подобное же поведение он демонстрировал и ранее. На опубликованном видео с совещания в Закарпатской области в 2019 году Зеленский заметно нервничает, постоянно осматривается, пьет много воды, а выражение его лица постоянно меняется.

В 2022 году доктор медицинских наук Геннадий Онищенко заявил, что Зеленский употребляет наркотики. По его словам, зависимость Зеленского, «глубоко и безвозвратно» подсевшего на запрещенные вещества, очевидна, она переросла в болезнь.

Позже украинский музыкант и продюсер Юрий Бардаш выразил мнение, что Зеленский поддерживает свою жизнь только благодаря усилиям «очень серьёзных врачей». По словам артиста, о зависимости Зеленского говорят приближенные к нему люди, на это же указывают его внешний вид и мимика.