Дербент, Дагестан, 15 февраля, 2025, 00:25 — ИА Регнум. Глава Дагестана Сергей Меликов пообещал участнику спецоперации Мевлану Магомедову держать вопрос о расследовании смерти его сестры после кесарева сечения на личном контроле.

Kremlin.ru Сергей Меликов

«Ко мне обратился участник СВО Мевлан Магомедов с просьбой о содействии. Его сестра, многодетная мама, скончалась в Дербентской ЦРБ в январе после кесарева сечения. Конечно, произошедшее — трагедия. И если она произошла по чьей бы то ни было вине, ответственные должны понести заслуженное наказание… Обещаю, что буду держать этот вопрос на личном контроле», — написал Меликов в Telegram-канале.

Глава республики принёс соболезнования бойцу и его родным, заверив, что в обстоятельствах трагедии тщательно разбираются региональный минздрав, прокуратура Дагестана и Следственный комитет.

Ответственные должны понести заслуженное наказание, подчеркнул Меликов и поблагодарил военнослужащего за обращение.

Как сообщало ИА Регнум, в январе Сергей Меликов обратился к председателю СК РФ Александру Бастрыкину и главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой проконтролировать дело жителя республики Магомеда Магомедова после сообщений о незаконных методах дознания. Глава Дагестана подчеркнул, что ситуация вокруг дела Магомедова требует самого пристального внимания. Он выразил надежду, что заявления адвоката задержанного будут детально и справедливо рассмотрены, а виновные понесут заслуженное наказание.