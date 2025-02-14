Мюнхен, Германия, 15 февраля, 2025, 00:10 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не поддержала предложение президента США Дональда Трампа о возвращении России в «Группу семи» (G7) до окончания украинского конфликта. Об этом она заявила 14 февраля во время Мюнхенской конференции по безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM Анналена Бербок

«Как партнёры по G7, мы неоднократно давали понять в течение последних трех лет <…> нормальное сотрудничество с Россией невозможно. Если мы все вернемся на путь мира <…> то, конечно, это может означать, что мы сможем возобновить сотрудничество по самым разным направлениям», — ответила Бербок.

Глава немецкого внешнеполитического ведомства также прокомментировала телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По её словам, весь мир вздохнёт с облегчением, если удастся заключить мировое соглашение.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Трамп назвал исключение России из G8 ошибкой и заявил о желании вернуть РФ к работе объединения.

«Группа семи» утратила релевантность, поскольку объединяет страны, не являющиеся лидерами по экономическому росту, заявил 14 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Россия в гораздо большей степени заинтересована в конструктивной работе в формате «группы двадцати» (G20), подчеркнул представитель Кремля.

В состав G7 входят Германия, Франция, Италия, Великобритания, Япония, Канада и США. Присоединившаяся к формату в 1998 году Россия была исключена из объединения в 2014 году, после возвращения в состав РФ Крыма и Севастополя.

В июне 2020 года, в период своего первого президентского срока, Трамп также выступал с предложением вернуть Россию в G7.