Бербок прокомментировала предложение Трампа вернуть Россию в G7
Бербок ответила на предложение президента США вернуть Россию в G7
Мюнхен, Германия, 15 февраля, 2025, 00:10 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не поддержала предложение президента США Дональда Трампа о возвращении России в «Группу семи» (G7) до окончания украинского конфликта. Об этом она заявила 14 февраля во время Мюнхенской конференции по безопасности.
«Как партнёры по G7, мы неоднократно давали понять в течение последних трех лет <…> нормальное сотрудничество с Россией невозможно. Если мы все вернемся на путь мира <…> то, конечно, это может означать, что мы сможем возобновить сотрудничество по самым разным направлениям», — ответила Бербок.
Глава немецкого внешнеполитического ведомства также прокомментировала телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По её словам, весь мир вздохнёт с облегчением, если удастся заключить мировое соглашение.
Как сообщало ИА Регнум, ранее Трамп назвал исключение России из G8 ошибкой и заявил о желании вернуть РФ к работе объединения.
«Группа семи» утратила релевантность, поскольку объединяет страны, не являющиеся лидерами по экономическому росту, заявил 14 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Россия в гораздо большей степени заинтересована в конструктивной работе в формате «группы двадцати» (G20), подчеркнул представитель Кремля.
В состав G7 входят Германия, Франция, Италия, Великобритания, Япония, Канада и США. Присоединившаяся к формату в 1998 году Россия была исключена из объединения в 2014 году, после возвращения в состав РФ Крыма и Севастополя.
В июне 2020 года, в период своего первого президентского срока, Трамп также выступал с предложением вернуть Россию в G7.