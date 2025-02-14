Москва, 15 февраля, 2025, 00:07 — ИА Регнум. Система быстрых платежей (СБП) с вечера 14 февраля работала со сбоями в России. Об этом свидетельствуют жалобы пользователей на сервисе Downdetector.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Согласно данным портала, к 20:52 мск за час 308 пользователей оставили жалобу на работу сервиса.

Всего за сутки на сбои в СБП поступило 3194 жалобы. Чаще всего сбой наблюдался в Санкт-Петербурга, Москве, Самарской области, в Калмыкии и Нижегородской области.

Специалисты пояснили, что наблюдались трудности с обработкой операций в СБП.

Как сообщало ИА Регнум, россияне могут отправить деньги с помощью системы быстрых платежей в девять стран. За год их число выросло почти вдвое. В конце 2023 года их было только пять. Теперь в числе доступных направлений — Абхазия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Лаос, Молдавия, Таджикистан и Узбекистан.