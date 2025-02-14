Краснояружский район, Белгородская область, 14 февраля, 2025, 23:53 — ИА Регнум. В Белгородской области начали отселение жителей хутора Высокий Краснояружского района. Соответствующее решение было принято в ходе заседания оперштаба, заявил 14 февраля губернатор региона Вячеслав Гладков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Жители хутора Высокий Краснояружского района Белгородской области, мы начинаем отселение… С возможностью предоставления выплаты за частичную компенсацию аренды жилья до тех пор, пока мы с помощью федерального правительства не предоставим людям выплату за потерянное жильё», — сообщил он в Telegram-канале.

Гладков уточнил, что для жителей также предусмотрены выплаты в размере 15 тыс. рублей и 150 тыс. рублей.

Как сообщало ИА Регнум, 22 января Вячеслав Гладков объявил об отселении жителей из села Терезовка Шебекинского городского округа. Решение об этом принималось оперштабом, исходя из оперативной обстановки в регионе, добавил губернатор.

В конце августа 2024 года президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить предоставление средств на компенсацию ущерба жителям Курской, Белгородской и Брянской областей, пострадавшим от атак ВСУ. Также он заявил, что нужно обеспечить беззаявительный характер выплат единовременной материальной помощи пострадавшим.