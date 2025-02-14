Курск, 14 февраля, 2025, 23:48 — ИА Регнум. Раненый в ходе атаки ВСУ оператор Первого канала Юрий Шолмов сообщил, что с ним всё хорошо, он даже готов после лечения вернуться в Курскую область для продолжения работы.

Социальные сети Юрий Шолмов

«Со мной всё хорошо. Я чуть-чуть подлечусь и ещё, скорее всего, приеду сюда. Всё будет хорошо, мы победим», — сказал Шолмов в эфире Первого канала.

Оператор получил минно-взрывную травму и осколочное ранение голени.

Как сообщало ИА Регнум, 14 февраля в селе Черкасская Конопелька Суджанского района ВСУ, используя беспилотник, сбросили взрывное устройство на группу журналистов Первого канала, готовивших телерепортаж. В результате был ранен оператор Юрий Шолмов.

Врио главы Курской области Александр Хинштейн пояснил, что раненого оператора доставили в больницу, в дальнейшем его отправят на лечение в Москву. Его состояние врачи оценили как удовлетворительное.

Возбуждено уголовное дело. Следствие установит и привлечёт к ответственности всех причастных к преступлению, заключили в СКР.

4 января FPV-дрон украинских формирований атаковал гражданский автомобиль с журналистами на трассе в ДНР. От полученных ранений скончался корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов. Пострадали журналисты «РИА Новости» Максим Романенко и Михаил Кевхиев, а также сотрудники издания «Блокнот Донецк» Светлана Ларина и Изабелла Либерман.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что убийство Мартемьянова и ранение четырёх журналистов стали очередным жестоким преступлением киевского режима. Она пообещала, что все виновные в преступлениях против сотрудников прессы будут установлены и понесут наказание.