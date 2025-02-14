Вашингтон, 14 февраля, 2025, 23:33 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский отказал предоставить права США на половину ещё не добытых минеральных ресурсов Украины. Об этом 14 февраля сообщил журналист газеты The Washington Post (WP) Джош Рогин.

Tarasov/Global Look Press Владимир Зеленский

«Несколько законодателей здесь, в Мюнхене, рассказали мне, что делегация конгресса США вручила Зеленскому документ, который, по их мнению, предоставлял бы права США на 50% будущих запасов полезных ископаемых Украины», — написал журналист в соцсети Х.

Он добавил, что Зеленский «вежливо отказался» подписывать соответствующий документ.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2024 года польское издание Portal Obronny написало, что Зеленский предложил Белому дому совместно разрабатывать месторождения украинских природных ресурсов, находящиеся в том числе и на перешедших России территориях. Подобное сотрудничество якобы поможет главе киевского режима добиться расположения со стороны избранного президента США Дональда Трампа.

Зеленский 12 февраля заявил, что США передали Киеву проект соглашения об использовании редкоземельных ископаемых Украины. Он пообещал изучить документ и выразил надежду, что соглашение будет подписано на Мюнхенской конференции по безопасности.

Ранее Трамп заявлял, что Вашингтон заинтересован в получении редкоземельных металлов с Украины в обмен на уже оказанную финансовую помощь киевскому режиму. Он добавил, что США хотят добиться от Киева соответствующих гарантий в этом вопросе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 4 февраля назвал инициативу главы Белого дома о предоставлении Киевом доступа к редкоземельным металлам на территории Украины предложением о покупке американской помощи. Представитель Кремля добавил, что США лучше вообще не оказывать военную помощь Украине и тем самым способствовать завершению конфликта.