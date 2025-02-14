Москва, 14 февраля, 2025, 23:27 — ИА Регнум. Родственник известного российского стилиста и певца Сергея Зверева погиб в зоне спецоперации. Об этом стало известно МК.RU.

Алексей Майшев/РИА Новости Сергей Зверев

Как рассказал изданию Зверев, погиб его племянник Андрей, который был добровольцем.

«Вся семья единогласно поддерживала его решение. Мы переживали за него», — пояснил стилист.

Никаких подробностей о гибели Андрея им пока не рассказали, но долгое время племянник не выходил на связь, родные переживали.

Известие о гибели Андрея пришло 14 февраля.

«Написала сестра, что Андрюши больше нет. Случилось страшное», — добавил Сергей Зверев.

Певец добавил, что всегда будет помнить погибшего — воины не умирают, они живут вечно, признал Зверев.

Как сообщало ИА Регнум, во Владивостоке 11 февраля прошла церемония прощания с погибшим в Курской области экс-командиром добровольческого батальона «Тигр», вице-губернатором Приморского края Сергеем Ефремовым. Президент России Владимир Путин присвоил ему звание Героя России.