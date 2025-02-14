Берлин, 14 февраля, 2025, 23:18 — ИА Регнум. Прозвучавшая на Мюнхенской конференции по безопасности речь вице-президента США Джеймса Дэвида Вэнса неприемлема. Об этом 14 февраля заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Писториус

«Наша демократия оказалась под сомнением со стороны вице-президента США. Он говорит об уничтожении демократии. И если я правильно его понял, он сравнивает условия в некоторых частях Европы с условиями в авторитарных регионах (…), это неприемлемо», — подчеркнул глава немецкого оборонного ведомства.

Вэнс, выступая в Мюнхене, отметил, что основные угрозы для Европы исходят не от России и Китая, а кроются внутри самого континента. В качестве примеров вице-президент США назвал отмену выборов в Румынии, а также не исключил вероятность повторения аналогичных событий в Германии.

Как сообщало ИА Регнум, исходя из трансляции речи Вэнса на сайте Белого дома, участники Мюнхенской конференции по безопасности слушали его выступление без особого энтузиазма. Решение Конституционного суда Румынии отменить результаты первого тура президентских выборов было основано на «хлипких подозрениях», заявил Вэнс. По его словам, пример с отменой выборов показывает, что в Европе до сих пор распространены «старые укоренившиеся интересы», которые скрываются за дезинформацией и цензурой. В какой-то момент он призвал Европу «делать больше, чем разговоры о демократических ценностях».

В Германии 14 февраля открылась Мюнхенская конференция по безопасности, на которой будут обсуждаться «контуры» плана урегулирования конфликта на Украине. Ожидалось, что на конференции выступят более 350 спикеров, в их числе вице-президент США Джей Ди Вэнс и спецпосланник президента США по России и Украине Кит Келлог.