Вашингтон, 14 февраля, 2025, 23:10 — ИА Регнум. Вице-президент США Джей Ди Вэнс в соцсети Х выразил недовольство тем, как газета The Wall Street Journal (WSJ) интерпретировала накануне его слова в статье.

Artur Widak/Global Look Press

По словам политика, журналисты исказили его высказывания и этот факт кажется ему абсурдным, но не вызывает удивления, учитывая многолетнее стремление WSJ к размещению большего количества американских военнослужащих за рубежом без необходимости.

«Как мы всегда говорили, американские военные не должны подвергаться опасности там, где это не соответствует нашим интересам и безопасности. Это конфликт между Россией и Украиной», — заявил Вэнс.

Он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп — выдающийся специалист по заключению сделок, и он сможет принести мир в регион, прекратив конфликт на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, Wall Street Journal написала 14 февраля, что Джей Ди Вэнс не исключил, что Вашингтон может отправить своих военных на Украину. Это случится, если Россия не будет вести переговоры «добросовестно».

Вэнс отметил, что вариант отправки военных США на Украину, в случае если российская сторона не сможет вести добросовестно переговоры и не согласится на мирные переговоры, останется «на рассмотрении». Также он сказал, что «сделка, которая будет заключена по итогам переговоров о прекращении войны на Украине, шокирует людей».

Представитель по связям с общественностью Уильям Мартин заявил, что вице-президент не угрожал России, когда беседовал с газетой Wall Street Journal (WSJ). Якобы он просто заявил о том, что никто не лишит Дональда Трампа позиции, когда начнутся переговоры.

Кремль рассчитывает в ходе дальнейших контактов с американской стороной получить дополнительные разъяснения касательно слов Вэнса о давлении на Россию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.