Москва, 14 февраля, 2025, 22:53 — ИА Регнум. После атаки украинских вооружённых формирований на журналистов Первого канала в Курской области возбудили уголовное дело. Об этом 14 февраля сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

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«СК России возбуждено уголовное дело по факту совершения ВФУ (вооружённые формирования Украины. — Прим. ред.) террористического акта и воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов в Курской области (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 144 УК РФ)», — уточнила она.

Установлено, что 14 февраля в селе Черкасская Конопелька Суджанского района украинские военнослужащие, используя беспилотник, сбросили взрывное устройство на группу журналистов Первого канала, готовивших телерепортаж. В результате был ранен оператор Юрий Шолмов.

Следствие установит и привлечёт к ответственности всех причастных к преступлению лиц, заключили в СКР.

Как сообщало ИА Регнум, врио главы Курской области Александр Хинштейн отметил, что раненого оператора Юрия Шолмова доставили в больницу, в дальнейшем его отправят на лечение в Москву. Его состояние врачи оценили как удовлетворительное. По предварительным данным, пострадавший получил минно-взрывную травму, осколочное ранение голени и акубаротравму. Хинштейн выразил надежду, что подлому поступку ВСУ будет дана принципиальная оценка на международном уровне. Он также призвал журналистов соблюдать все необходимые меры безопасности.