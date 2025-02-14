Анапа, Краснодарский край, 14 февраля, 2025, 22:38 — ИА Регнум. Пожар в пансионате Анапы полностью потушен. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

«Пожар в Анапе полностью ликвидирован», — говорится в сообщении МЧС РФ.

В тушении огня было задействовано 89 специалистов и 29 единиц техники, пояснил представитель ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Александр Субочев.

Как сообщало ИА Регнум, пожар в пансионате вспыхнул вечером 14 февраля. Изначально площадь возгорания составляла 1000 кв. м, позже она возросла до 1400 кв. м.

Огонь охватил корпус для проживания и столовую. Из горящего здания были эвакуированы 26 человек. Позже поступила информация о том, что огонь перекинулся на штаб волонтёров, ликвидаторов разлива мазута в Чёрном море. Он находится вблизи зданий столовой и пансионата.

Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнём, сообщила пресс-служба прокуратуры Кубани. Сотрудники ведомства прибыли на место происшествия, по факту случившегося была организована проверка.

В этот же день на Центральном рынке Симферополя вечером загорелось двухэтажное торговое здание. Площадь пожара составляла около 300 кв. метров. Из-за ветра площадь возгорания увеличилась и загорелось соседнее здание.

Спасатели информировали, что пожар потушен.