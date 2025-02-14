Вена, 14 февраля, 2025, 22:32 — ИА Регнум. Инцидент на Чернобыльской АЭС и возросшая военная активность около Запорожской АЭС подчеркивают сохраняющиеся ядерные угрозы. Таким образом 14 февраля прокомментировал ситуацию руководитель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

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«Атака беспилотников сегодня рано утром привела к пожару в здании, где хранились остатки реактора, разрушенного в результате аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Это крайне тревожный инцидент, который подчеркивает сохраняющиеся риски для ядерной безопасности во время военного конфликта», — заявил глава МАГАТЭ.

По данным агентства, в ночь на 14 февраля сотрудники МАГАТЭ услышали взрыв на Чернобыльской площадке. Он доносился со стороны нового сооружения, защищающего остатки четвёртого реактора бывшей Чернобыльской АЭС. Сотрудникам МАГАТЭ уточнили, что в крышу сооружения врезался БПЛА, а затем начался пожар. Через несколько часов огонь потушили.

В настоящее время никаких признаков нарушения внутренней защитной оболочки сооружения не зафиксировали, отметил Гросси. Уровень радиации внутри и снаружи здания стабилен. Информации о жертвах не поступало.

Также глава МАГАТЭ указал на усиление военной активности вблизи Запорожской АЭС, что вызывает серьёзную обеспокоенность.

Гросси призвал к максимальной военной сдержанности вокруг ядерных объектов.

Как сообщало ИА Регнум, представители киевского режима обвинили Россию в нанесении удара дроном по саркофагу разрушенного энергоблока. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не наносит удары по инфраструктуре ядерной энергетики Украины, и что любые утверждения о причастности Москвы к таким ударам являются провокацией и подтасовкой.

Удар ВСУ по Чернобыльской АЭС и обвинение в этом ударе России являются провокацией, которая была приурочена Киевом к открытию Мюнхенской конференции по безопасности, подчеркнула 14 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, киевский режим будет совершать атаки на ядерные объекты, потому что рассматривает гражданскую атомную инфраструктуру в качестве «грязного ядерного оружия» и исповедует ядерный терроризм.