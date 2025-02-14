Мюнхен, Германия, 14 февраля, 2025, 22:26 — ИА Регнум. Участники Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля слушали выступление вице-президента США Джей Ди Вэнса без особого энтузиазма, как следует из трансляции его речи на сайте Белого дома.

IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press Джей Ди Вэнс

Вэнс начал с упоминания о своей любви к Мюнхену и выразил надежду на то, что все присутствующие будут молиться за благополучие этого города. В этот момент аудитория встретила его слова аплодисментами.

«Надеюсь, это не последние аплодисменты, которые я услышу в свой адрес», — сказал Вэнс, но его надежды не оправдались.

Политик также получил порцию аплодисментов, когда заявил о том, что в Вашингтоне новый лидер, и пообещал защищать право европейцев на свободное выражение своего мнения. В своей речи он уделил особое внимание проблеме цензуры в Европе.

Затем вице-президент США перешёл к обсуждению ситуации с отменой выборов в Румынии, назвав основания для этого решения «хлипкими подозрениями».

«Как я понимаю, причина отмены выборов заключалась в том, что российская дезинформация «заразила» румынские выборы. Но я хотел бы, чтобы мои европейские друзья посмотрели на это с другой стороны. Если ваша демократия может быть разрушена с помощью нескольких сотен тысяч долларов на рекламу от иностранного государства, то, возможно, она не так уж и сильна», — сказал Вэнс.

Эти слова были встречены лишь скромными аплодисментами. На кадрах трансляции видно, как участники конференции задумчиво переглядываются.

«Меня поразило, что бывший еврокомиссар недавно с восторгом говорил по телевидению о том, что правительство Румынии отменило выборы. Он предупреждал, что ситуация может выйти из-под контроля, и такое же может произойти в Германии», — сказал Вэнс и призвал Европу «делать больше, чем разговоры о демократических ценностях».

В следующий раз вице-президенту США аплодировали только, когда он закончил говорить.

Как сообщало ИА Регнум, встречу главы киевского режима Владимира Зеленского и Джей Ди Вэнса в Мюнхене отложили в последний момент. Решение о переносе встречи на более позднее время было принято уже после того, как журналисты начали входить в зал для переговоров. Перед этим украинская сторона передала США доработанный проект меморандума о партнёрстве.

Речь идёт о соглашении по полезным ископаемым, проект которого 12 февраля привёз в Киев глава американского минфина Скотт Бессент. Зеленский не подписал этот документ при встрече.

Ранее Трамп заявил, что отправил Бессента в Киев за документом, гарантирующим возвращение потраченных на поддержку Украины средств. Он отметил, что США вложили в киевский режим намного больше денег, чем европейские страны, и теперь, поддерживая Украину, хотят получить обязательства.

В Германии 14 февраля открылась Мюнхенская конференция по безопасности, на которой будут обсуждаться «контуры» плана урегулирования конфликта на Украине. Ожидается, что на конференции выступят более 350 спикеров, в числе заявленных участников — вице-президент США Джей Ди Вэнс и спецпосланник президента США по России и Украине Кит Келлог.