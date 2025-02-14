Москва, 14 февраля, 2025, 21:55 — ИА Регнум. Мошенники начали применять новую схему, в ходе которой представляются сотрудниками поликлиники и техподдержки «Госуслуг», предупредило 14 февраля управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Для создания необходимого психологического эффекта в сложной, многоэтапной схеме фигурируют фейковые специалисты из поликлиники, техподдержки «Госуслуг» и Росфинмониторинга», — сказано в публикации.

Представившись сотрудником поликлиники, мошенник предлагает жертве записаться на приём или же пройти диспансеризацию. Для этого злоумышленник старается выманить СМС-код, позволяющий войти в личный кабинет сервиса. Получив необходимую информацию, он подаёт заявки на получение кредитов.

Когда человек получает уведомление о взломе аккаунта, ему отправляют фейковый номер «службы поддержки Госуслуг». Фальшивая служба подтверждает хакерскую атаку и советует обратиться в Росфинмониторинг для «спасения денег». Давление на жертву в этот момент продолжается, аферист пытается убедить человека написать специальное заявление для «предотвращения отмывания средств». Далее злоумышленник просит жертву сфотографировать банковскую карту с обеих сторон и отправить ему под предлогом «приобщения к заявлению».

Как передавало ИА Регнум, ранее в МВД рассказали о двух схемах мошенничества, которые аферисты используют для получения доступа к «Госуслугам» россиян. Первая схема связана со звонками под видом операторов связи, в ходе которой злоумышленники звонят потенциальной жертве под предлогом продления договора на обслуживание абонентского номера и просят сообщить код из смс-сообщения.

Ещё одной из часто используемых мошенниками схем является хищение денежных средств с помощью перевыпуска абонентского номера. Для этого аферисты устанавливают привязанный к учётной записи ЕСИА абонентский номер, который уже не используется и выставлен оператором связи на повторную реализацию.