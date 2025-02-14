Симферополь, 14 февраля, 2025, 21:19 — ИА Регнум. На Центральном рынке Симферополя вечером 14 февраля загорелось двухэтажное торговое здание, сообщила пресс-служба МЧС.

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Сообщалось, что площадь пожара составляла около 300 кв. м. Из-за ветра есть угроза распространения огня на соседние здания, указывала пресс-служба.

Позднее в ведомстве сообщили, что площадь возгорания выросла и загорелось соседнее здание.

«В Симферополе площадь пожара увеличилась до 1000 квадратов. Огонь распространился на соседнее здание. К тушению привлечены 34 специалиста и девять единиц техники», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, также 14 февраля пресс-служба МЧС сообщила, что под Анапой в станице Благовещенской загорелось здание пансионата и его столовой. Были эвакуированы 26 человек. Площадь возгорания составляла 1400 кв. м. На месте происшествия работали 79 специалистов и 25 единиц техники. Возгорание локализовали.

По предварительным данным, причиной пожара в пансионате могло стать неосторожное обращение с огнём, проинформировала пресс-служба прокуратуры Кубани. Сообщалось, что огонь перекинулся на соседнее с жилым корпусом пансионата здание — штаб волонтёров, ликвидаторов последствий разлива мазута в Чёрном море.