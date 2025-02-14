Анапа, Краснодарский край, 14 февраля, 2025, 21:11 — ИА Регнум. Огнеборцы МЧС России локализовали пожар в пансионате в станице Благовещенской под Анапой. Об этом 14 февраля сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«Сотрудники МЧС России локализовали пожар в Анапе. К тушению привлекаются 89 специалистов и 29 единиц техники,» — сказано в публикации МЧС.

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