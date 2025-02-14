Москва, 14 февраля, 2025, 21:14 — ИА Регнум. Россия ведёт работу по вопросу эвакуации жителей Суджи Курской области, вывезенных на территорию украинских Сум после удара ВСУ по интернату в Судже, заявил 14 февраля посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Сергей Никифоров/РИА Новости

В Сумы были вывезены десятки людей, сказал Мирошник журналистам.

«Они находятся там. С ними есть непрямая и косвенная связь, которая идёт по линии российского омбудсмена, по линии российского Красного Креста, по линии Международного Красного Креста», — заявил дипломат.

Россия сделала запрос на эвакуацию граждан, отметил Мирошник, добавив, что он не уполномочен анонсировать даты или сроки.

Как передавало ИА Регнум, 1 февраля ВСУ нанесли с территории Сумской области ракетный удар по интернату в Судже, где находились мирные жители. Минобороны РФ подчеркнуло, что эта целенаправленная атака по гражданскому объекту в очередной раз показала террористическую и нечеловеческую сущность киевского режима.

Жители Курской области, освобождённые из украинского плена в ходе обмена, рассказывали, что военные ВСУ лишали их воды и еды в том числе за неосторожное слово, сообщал ранее Мирошник. При этом люди находились под присмотром Международного Красного Креста и других правозащитных организаций, поэтому украинская сторона старалась быть аккуратней с пленниками, уточнил дипломат.