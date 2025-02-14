Суджанский район, Курская область, 14 февраля, 2025, 20:40 — ИА Регнум. Съемочная группа Первого канала подверглась атаке со стороны Вооружённых сил Украины в Черкасской Конопельке (Суджанский район Курской области), ранения получил оператор Юрий Шолмов, сообщил 14 февраля врио главы региона Александр Хинштейн.

Андрей Никонов/РИА Новости

«Сегодня съемочная группа Первого канала подверглась атаке ВСУ в Черкасской Конопельке Суджанского района. В результате атаки дрона ранения получил оператор Юрий Шолмов. Его уже доставили в Курскую областную клиническую больницу», — написал Хинштейн в Telegram-канале.

Врио главы региона добавил, что раненого оператора в дальнейшем доставят на лечение в Москву. На данный момент его состояние оценивается как удовлетворительное. По предварительным данным, пострадавший получил минно-взрывную травму, осколочное ранение голени и акубаротравму.

Хинштейн выразил надежду, что «подлому поступку» противника будет дана принципиальная оценка на международном уровне. Он также призвал журналистов соблюдать все необходимые меры безопасности.

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