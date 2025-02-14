Анапа, Краснодарский край, 14 февраля, 2025, 21:01 — ИА Регнум. По предварительным данным, причиной пожара в пансионате под Анапой могло стать неосторожное обращение с огнём. Об этом 14 февраля сообщила пресс-служба прокуратуры Кубани.

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О пожаре в станице Благовещенской под Анапой стало известно вечером 14 февраля. Изначально площадь возгорания составляла 1000 кв. м, однако позже она возросла до 1400 кв. м.

Из горящего здания были эвакуированы 26 человек. Пострадавших в результате пожара, по предварительным данным, нет. На месте происшествия работают 79 специалистов и 25 единиц техники.

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