Мюнхен, Германия, 14 февраля, 2025, 20:28 — ИА Регнум. Китай закупает российский газ в интересах своего народа и продолжит это делать, заявил 14 февраля в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности глава МИД КНР Ван И.

Алексей Витвицкий/РИА Новости

«Вы говорите, чтобы Китай перестал покупать газ у России, а я хотел бы задать вопрос: если КНР не будет покупать газ у РФ, какая страна сможет предоставить нам столько газа? Мы удовлетворяем потребности китайского народа», — заявил Ван И.

Санкции, которыми пытаются препятствовать поставкам ресурсов из России, Пекин считает бесполезными, отметил министр.

«Мы всегда выступали за то, чтобы все споры и разногласия разрешались путём политического диалога, потому что сила и санкции не могут по-настоящему и полностью решить проблемы», — отметил он.

Как передавало ИА Регнум, в январе президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в формате видеоконференции обсудили торговые отношения двух стран и сотрудничество в энергетической сфере. В ходе переговоров отмечалось, что сооружение дальневосточного маршрута газопровода идёт по графику, а новые совместные проекты, в том числе «Сила Сибири — 2», успешно прорабатываются.

По итогам 2024 года объём торговли между Россией и Китаем составил 240 млрд долларов. За год увеличение составило около 3%. Си Цзиньпин в ходе переговоров с Путиным заявил, что в 2025 году отношения Москвы и Пекина выйдут на новый уровень.