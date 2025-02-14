Москва, 14 февраля, 2025, 20:13 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили ещё два беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) над акваторией Чёрного моря, сообщила 14 февраля пресс-служба Минобороны РФ.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Около 19.15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над акваторией Чёрного моря», — сказано в публикации оборонного ведомства.

Ранее Минобороны сообщало об одном сбитом дроне противника над акваторией Чёрного моря. Беспилотник был сбит около 19:00 мск.

Накануне, 13 февраля, ВС России ликвидировали пять беспилотников ВСУ над территорией Крыма и два — над акваторией Чёрного моря.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 14 февраля дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над российскими регионами 50 украинских беспилотников. Основную атаку противник совершил на Белгородскую область, где сбили 41 дрон ВСУ. Ещё пять БПЛА обезвредили в Воронежской области, четыре — в Ростовской.

По информации оборонного ведомства, российские силы ПВО в период с 8 по 14 февраля сбили 725 украинских беспилотников самолётного типа. Кроме того, ВС РФ ликвидировали реактивный снаряд системы залпового огня «Ураган», управляемую авиабомбу JDAM и 28 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.