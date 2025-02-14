Анапа, Краснодарский край, 14 февраля, 2025, 19:57 — ИА Регнум. Площадь пожара в пансионате Анапы возросла до 1400 кв. м, проинформировала 14 февраля пресс-служба МЧС.

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Ранее ведомство сообщило о возгорании зданий пансионата (корпуса для проживания и столовой) в станице Благовещенской. Площадь пожара составляла 1000 кв. м.

«Площадь пожара в Анапе увеличилась до 1400 квадратов», — проинформировала пресс-служба ведомства.

Из горящего здания были эвакуированы 26 человек. Пострадавших в результате пожара, по предварительным данным, нет. На месте происшествия работают 79 специалистов и 25 единиц техники.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2024 года в Воронеже вспыхнул пожар в частном пансионате. Возгорание началось на кровле здания, его площадь составила 200 кв. м. Сотрудники противопожарной службы спасли 52 человека — всех находящихся в пансионате. Возгорание было оперативно локализовано и ликвидировано.

В ночь на 21 января на крыше гостиницы в турецком Карталкае вспыхнул пожар. Пламя охватило всё здание. В момент возникновения возгорания в отеле находились свыше 230 постояльцев. 79 человек погибли. Сообщалось, что многие погибли из-за начавшейся паники, когда начали прыгать с большой высоты. После пожара были задержаны заммэра города Болу Седат Гюленер и замначальника пожарной службы Кенан Джошкун.