Сеул, 14 февраля, 2025, 19:52 — ИА Регнум. Южнокорейский автопроизводитель Hyundai рассматривает возможность возобновления своей деятельности в России и возвращения под контроль своего завода в Санкт-Петербурге на фоне американо-российских переговоров, а также в случае гипотетического снятия санкций. Об этом сообщает агентство Yonhap.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

«Растет число прогнозов, что в случае мира на Украине Hyundai Motors, скорее всего, выкупит проданный завод и вновь выйдет на российский рынок», — говорится в сообщении.

Однако, в пресс-службе компании воздержались от официальных комментариев по этому вопросу.

Также в материале говорится, что для южнокорейских автопроизводителей, если они решат вернуться, будет сложно восстановить свои позиции на российском рынке, поскольку эти позиции уже заняли китайские бренды.

Завод Hyundai в Санкт-Петербурге был построен в 2010 году и ежегодно производил более 200 тыс. автомобилей моделей Solaris, Creta и Kia Rio. Однако в марте 2022 года выпуск автомобилей был приостановлен из-за проблем с поставками комплектующих. В январе 2024 года компания «Арт-финанс» завершила сделку по приобретению 100% доли в уставном капитале «Хендэ мотор мануфактуринг рус». Примечательно, что в рамках сделки был предусмотрен двухлетний опцион на обратный выкуп.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2024 года Hyundai подал заявки на регистрацию товарных знаков в России через Роспатент. По словам патентного поверенного компании «Онлайн Патент» Маргариты Тарасовой, это может быть частью стратегии компании по защите своих наименований от возможного копирования со стороны третьих лиц или продажи автомобилей через неофициальных дилеров. Согласно российскому законодательству, товарный знак, не использующийся в течение трех лет, может быть аннулирован.