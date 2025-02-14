Белгород, 14 февраля, 2025, 19:38 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины атаковали беспилотниками четыре населённых пункта в приграничье Белгородской области, ещё одно село подверглось обстрелу. Об этом 14 февраля сообщил губернатор регионаВячеслав Гладков.

Как передавало ИА Регнум, российские силы противовоздушной обороны в период с 8 по 14 февраля сбили 725 вражеских беспилотников самолётного типа.

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