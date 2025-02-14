Анапа, Краснодарский край, 14 февраля, 2025, 19:35 — ИА Регнум. Пожар охватил здания пансионата в городе Анапе и распространился на площади 1 тыс. кв. метров. Об этом сообщили 14 февраля в пресс-службе МЧС России.

«В станице Благовещенской огнём охвачено 1000 квадратов зданий пансионата», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.

В министерстве уточнили, что загорелись корпус для проживания и помещение общественного питания.

Пожарные эвакуировали 26 человек. Согласно предварительным данным, никто не пострадал. Для тушения огня МЧС задействовало 79 специалистов и 25 единиц техники.

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