Москва, 14 февраля, 2025, 19:13 — ИА Регнум. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал введение властями Украины санкций в отношении экс-президента страны Петра Порошенко (состоит в объединении, признанном в РФ террористическим) реализацией принципа «СДД» (сожрите друг друга).

Стрингер/РИА Новости Пётр Порошенко и Владимир Зеленский

13 февраля было опубликовано решение совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций против Порошенко и ещё ряда предпринимателей и политических деятелей, включая Игоря Коломойского и Виктора Медведчука. Порошенко запретили вывод средств с территории Украины и заблокировали его активы. Санкции введены бессрочно.

«[Глава киевского режима Владимир] Зеленский решил полностью снести Порошенко, с судебным преследованием и конфискацией имущества, чтобы убрать конкурента на крайне правом политическом поле в рамках проведения новых выборов на подконтрольной ему территории. Это всё классический принцип «СДД» (сожрите друг друга)», — сказал Рогов «РИА Новости».

Зеленский и Порошенко, которые ещё недавно зарабатывали на военном конфликте и убийствах людей, начали сводить счёты, чтобы удержаться у власти и выжить, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее прокомментировала санкции Зеленского против Порошенко одним словом — «жабогадюкинг». К сообщению она добавила соответствующие эмодзи.

Зеленский, полномочия которого истекли весной 2024 года, вопреки нормам конституции Украины отменил выборы. Президент США Дональд Трамп 13 февраля заявил, что уровень доверия к Зеленскому на Украине невысок и что главе киевского режима «когда-нибудь надо будет провести выборы».

Введение санкций против Порошенко, Коломойского и других объясняются двумя причинами — опасениями перед политическими конкурентами и желанием накануне сделки с США о полезных ископаемых забрать эти ресурсы у их нынешних владельцев, отмечал ранее обозреватель ИА Регнум Денис Давыдов.