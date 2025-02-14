* — принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ

Москва, 14 февраля, 2025, 19:24 — ИА Регнум. В системе безопасности мессенджера WhatsApp (принадлежит запрещенной в России организации Meta) обнаружена проблема, позволяющая вредоносным программам автоматически проникать на устройства пользователей. Об этом 14 февраля проинформировало управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ в Telegram-канале.

Silas Stein/Global Look Press

«Выявлена серьёзная проблема в системе безопасности мессенджера WhatsApp, позволяющая шпионскому ПО (программному обеспечению — Прим. ред.) автоматически проникать на устройства пользователей без их участия», — сказано в публикации ведомства.

Как передавало ИА Регнум, зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов назвал высокой вероятность блокировки WhatsApp в России.

WhatsApp принадлежит компании Meta, также как Instagram и Facebook. Владельцем корпорации является Марк Цукерберг. В 2022 году Тверской суд Москвы запретил деятельность в России двух указанных соцсетей. Иск был подан в связи с тем, что в этих соцсетях были разрешены призывы к насилию против граждан России.

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