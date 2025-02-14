Вашингтон, 14 февраля, 2025, 18:52 — ИА Регнум. Решение Конституционного суда Румынии отменить результаты первого тура президентских выборов было основано на «хлипких подозрениях», заявил 14 февраля вице-президент США Джей Ди Вэнс.

ROBERT GHEMENT/EPA/ТАСС

«Сейчас, конечно, ситуация настолько ухудшилась, что в декабре прошлого года Румыния просто отменила результаты президентских выборов, основываясь на неубедительных подозрениях разведывательной службы и огромном давлении со стороны своих соседей по континенту», — сказал Вэнс в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, пример с отменой выборов показывает, что в Европе до сих пор распространены «старые укоренившиеся интересы», которые скрываются за дезинформацией и цензурой. Вице-президент США также отметил, что обвинение в якобы вмешательстве Москвы в выборы не может служить предлогом для отмены голосования. Его слова вызвали аплодисменты присутствовавших в зале.

Как передавало ИА Регнум, 6 декабря Конституционный суд Румынии отменил итоги первого тура президентских выборов, в котором лидировал независимый кандидат Кэлин Джорджеску.

Поводом к тому стал поток обращений об отмене итогов голосования. В запросах говорилось, что Высший совет обороны Румынии рассекретил документы, подтверждающие нарушения в ходе предвыборной кампании. Джорджеску назвал это решение государственным переворотом. 2 января он обжаловал решение об отмене итогов выборов в Европейском суде по правам человека.

Делегаты съезда Социал-демократической партии Румынии 2 февраля утвердили кандидатом на пост президента страны Крина Антонеску. Ранее его кандидатуру на выборах утвердили две другие партии правящей коалиции — Национал-либеральная партия и Демократический союз венгров Румынии. Антонеску стал единым кандидатом коалиции.