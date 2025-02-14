Зеленский заявил о планах посетить Саудовскую Аравию
Зеленский заявил, что посетит Саудовскую Аравию, где пройдет встреча по Украине
Мюнхен, Германия, 14 февраля, 2025, 18:51 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время собирается посетить Саудовскую Аравию, где пройдут переговоры по поводу украинского конфликта. Об этом он рассказал журналистам 14 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Он отметил, что не будет проводить встреч с российской делегацией. Кроме того, по словам главы киевского режима, он не планирует участвовать в переговорах с американской стороной.
По некоторым данным, которые распространили СМИ, в Саудовской Аравии глава киевского режима может встретиться с королем Салманом бен Абдель Азизом Аль Саудом. После он собирается отправиться в Турцию.
Как сообщало ИА Регнум, 12 февраля состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа. Они беседовали около полутора часов. По итогам разговора главы государств договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине и организации личной встречи.
После этой беседы Трамп заявил, что российский лидер согласился с необходимостью остановить конфликт на Украине, но рассчитывает на постоянное решение. Президент США предположил, что в какой-то момент удастся заключить перемирие. Глава Белого дома объявил о намерении провести встречу с президентом РФ в Саудовской Аравии.
Трамп также провёл телефонный разговор с Владимиром Зеленским. На своей странице в соцсети Truth Трамп написал, что беседа прошла «очень хорошо». По его словам, глава киевского режима хочет мира.