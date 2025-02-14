Мюнхен, Германия, 14 февраля, 2025, 18:51 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время собирается посетить Саудовскую Аравию, где пройдут переговоры по поводу украинского конфликта. Об этом он рассказал журналистам 14 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Presidential Office of Ukraine/DPA/ТАСС

Он отметил, что не будет проводить встреч с российской делегацией. Кроме того, по словам главы киевского режима, он не планирует участвовать в переговорах с американской стороной.

По некоторым данным, которые распространили СМИ, в Саудовской Аравии глава киевского режима может встретиться с королем Салманом бен Абдель Азизом Аль Саудом. После он собирается отправиться в Турцию.

Как сообщало ИА Регнум, 12 февраля состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа. Они беседовали около полутора часов. По итогам разговора главы государств договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине и организации личной встречи.

После этой беседы Трамп заявил, что российский лидер согласился с необходимостью остановить конфликт на Украине, но рассчитывает на постоянное решение. Президент США предположил, что в какой-то момент удастся заключить перемирие. Глава Белого дома объявил о намерении провести встречу с президентом РФ в Саудовской Аравии.

Трамп также провёл телефонный разговор с Владимиром Зеленским. На своей странице в соцсети Truth Трамп написал, что беседа прошла «очень хорошо». По его словам, глава киевского режима хочет мира.