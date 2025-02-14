Мюнхен, Германия, 14 февраля, 2025, 19:19 — ИА Регнум. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выступил на Мюнхенской конференции по безопасности с заявлением, что европейские лидеры не должны «вести себя как олени, оказавшиеся под светом фар». По его словам, важным для западных стран является не только наблюдать за событиями, но и активно участвовать в международных процессах, играя решающую роль в разрешении глобальных кризисов.

IMAGO/Frederic Kern/Global Look Press Франк-Вальтер Штайнмайер

«Мы субъекты, а не объекты в международном порядке. Мы не должны позволить себе быть парализованными», — заявил он.

Штайнмайер выразил увереннось в том, что именно западные страны способны самостоятельно справиться с нынешними вызовами, включая урегулирование сложных конфликтов.

Как сообщало ИА Регнум, Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 14 по 16 февраля 2025 года. Одной из ключевых тем, скорее всего, станет вопрос урегулирования конфликта на Украине. Однако в этом году представители России не будут участвовать в мероприятии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 13 февраля заявил, что европейским странам еще предстоит заслужить право быть за столом переговоров. Им нужно будет беседовать с Вашингтоном, чтобы как-то застолбить свое место, отметил он.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности подчеркнул, что наиболее серьезная угроза для Европы — это внутренняя угроза, а не Россия или Китай.