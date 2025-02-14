Ханты-Мансийск, 14 февраля, 2025, 18:39 — ИА Регнум. Правоохранительные органы задержали бывшего первого заместителя губернатора ХМАО-Югры, которого подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили 14 февраля в пресс-службе Следственного комитета.

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В отношении экс-чиновника ранее было возбуждено уголовное дело. Имя задержанного не называется.

«Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»)», — отметил СК в своём Telegram-канале.

По данным следствия, с 2023 по 2024 год задержанный получил не менее 7,5 млн рублей за содействие группе лиц и представляемой ими управляющей компании. Уточняется, что подозреваемый дал незаконные поручения главе одного из муниципальных образований региона по поводу организации перехода многоквартирных домов на обслуживание этой УК, а также общего покровительства указанной организации.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному.

Как сообщало ИА Регнум, 3 февраля Тверской суд Москвы отправил под стражу заместителя главы администрации Дмитровского городского округа в Московской области Алексея Ионова, подозреваемого в получении взятки за содействие оператору рекламы в победе на аукционе. В пресс-службе судов общей юрисдикции российской столицы отметили, что чиновник частично признал вину.

По информации следователей, чиновник курировал муниципальное казённое учреждение «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления» Дмитровского городского округа Московской области, начальником отдела рекламы которого является Сергей Зыков. Они договорились с сотрудниками оператора наружной рекламы за денежное вознаграждение обеспечить победу в аукционе на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. За это, как считают в СК, Ионов и Зыков получили 5 млн рублей по фиктивному договору на подставного ИП.