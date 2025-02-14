Мюнхен, Германия, 14 февраля, 2025, 18:37 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский 14 февраля в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Pavlo Bahmut/Global Look Press Владимир Зеленский

Зеленский, ранее запретивший переговоры с президентом России, в ответ на соответствующий вопрос подчеркнул, что теперь он хочет встретиться только с Путиным.

«Я не планирую встречаться с россиянами. Я готов встретиться только с одним россиянином — Путиным», — заявил глава киевского режима.

При этом он оговорился, что согласится на такую встречу только в том случае, если сначала будет подготовлен «совместный план [Украины] с [президентом США Дональдом] Трампом и ЕС».

«Только в этом случае я готов встретиться. И мы сядем с Путиным и остановим войну», — добавил Зеленский.

Как передавало ИА Регнум, 12 февраля состоялся первый после переизбрания Трампа телефонный разговор президентов России и США. Он длился около полутора часов. Президенты договорились об организации личной встречи и согласились с тем, что пришло время работать вместе. Владимир Путин пригласил Трампа в Москву.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Путин и Трамп обсудили в том числе украинский конфликт и согласились, что его можно разрешить мирными переговорами. Президент России подчеркнул необходимость устранения первопричин этого конфликта.

Трамп после разговора с Путиным позвонил Зеленскому, а позднее отметил, что Украина едва ли вернётся к границам 1991 года. Также президент США заявил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО должен быть снят с рассмотрения. Кроме того, он отметил, что угрозы в ведении прямого диалога с Россией об урегулировании украинского конфликта без участия Зеленского нет.

Путин ранее подчёркивал, что из-за своей нелегитимности Зеленский не может подписывать никаких договорённостей. В частности, он не может отменить свой же указ о запрете на переговоры с Россией, отмечал глава государства. Тем не менее при желании из ситуации можно найти выход, указывал Путин.

Украина так или иначе будет участвовать в переговорах, но одновременно РФ и США будут вести и двусторонний диалог по разрешению конфликта, сообщил Песков. Зеленский заявил, что Украина не примет результаты переговоров между Москвой и Вашингтоном, если в них не будет принимать участие Киев, также он высказался в поддержку участия в переговорах представителей европейских стран.

Путин ранее отмечал, что Москва готова к переговорам по Украине, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не перемирие. Президент заявлял, что для начала переговоров Украина должна официально отказаться от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, объявить о нейтральном, внеблоковом и безъядерном статусе, а ВСУ — покинуть территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году.