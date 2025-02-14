Берлин, 14 февраля, 2025, 18:34 — ИА Регнум. Вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, жёстко раскритиковал власти Европейского союза (ЕС) за цензуру и заявил о слабости европейских демократий.

Jacquelyn Martin/AP/TASS Джеймс Дэвид Вэнс

«Европа встречается со многими вызовами, но самый главный кризис, с которым встречается этот континент, мы создали сами. Я признаю, что самые громкие призывы к цензуре исходят не из Европы, а из моей собственной страны», — заявил он.

По словам американца, цензура пошла от администрации бывшего президента США Джо Байдена, которая ограничивала в социальных сетях всё, что Белый дом считал «дезинформацией». Вэнс уточнил, что в настоящее время проблема цензуры существует и в Европе, где власти боятся собственных избирателей.

«Если вашу демократию можно уничтожить с помощью нескольких сотен тысяч долларов, то не очень-то она убедительна», — добавил Вэнс, комментируя ситуацию с выборами президента в Румынии.

Как передавало ИА Регнум, 20 января президент США Дональд Трамп, выступая после инаугурации, пообещал вернуть свободу слова в стране и отменить цензуру.

Директор Meta (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ) Марк Цукерберг 10 января 2025 года заявил, что цензура в США появилась после завершения первого президентского срока Трампа. Американский предприниматель и мультимиллиардер Илон Маск в сентябре 2024 года также обвинил власти США в избыточной цензуре.

В конце января появилась информация, что в бундестаге будет обсуждаться запрет партии «Альтернатива для Германии» («АдГ») из-за того, что партия якобы ставит под сомнение человеческое достоинство нелегалов, людей с ограниченными возможностями и «лиц с негетеронормативной сексуальностью», а также стремится к созданию националистического государства и преуменьшает преступления нацистов. 2 февраля президент России Владимир Путин, комментируя эту ситуацию, назвал авторов инициативы «политической мелюзгой».

6 декабря Конституционный суд Румынии отменил итоги первого тура президентских выборов, в котором лидировал независимый кандидат Кэлин Джорджеску. Против Джорджеску выдвинуты обвинения в нарушении избирательного законодательства, в связи с чем он может быть не допущен к новым выборам, первый тур которых должен состояться в мае. По версии западных властей, его якобы профинансировала Москва, однако в ходе расследования выяснилось, что это не так.