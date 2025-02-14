Вашингтон, 14 февраля, 2025, 18:43 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин собирает «команду тяжеловесов» для переговоров с делегацией США, сообщило 14 февраля агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.

Алексей Дружинин/РИА Новости

По этим данным, в число переговорщиков войдут помощник президента Юрий Ушаков, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Дмитриев может сыграть ключевую роль для обеспечения неофициального канала связи, предположили источники издания.

Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что в состав американской делегации на переговорах с РФ войдут госсекретарь Марк Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, советник по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель президента Стив Уиткофф.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее проинформировал, что Россия уже начала формировать переговорную группу для диалога с США.

Как передавало ИА Регнум, 12 февраля состоялся первый после переизбрания Трампа телефонный разговор президентов России и США. Он длился около полутора часов. Президенты договорились об организации личной встречи и согласились с тем, что пришло время работать вместе. Владимир Путин пригласил Трампа в Москву.

Песков рассказал, что Путин и Трамп обсудили в том числе украинский конфликт и согласились, что его можно разрешить мирными переговорами. Президент России подчеркнул необходимость устранения первопричин этого конфликта.

Говорить о сроках очной встречи Путина и Трампа и месте её проведения пока преждевременно, отмечал ранее Песков. Подготовкой мероприятия будут заниматься помощники президентов, добавил он.

Путин ранее подчёркивал, что из-за своей нелегитимности глава киевского режима Владимир Зеленский не может подписывать никаких договорённостей. В частности, он не может отменить свой же указ о запрете на переговоры с Россией, отмечал глава государства. Тем не менее при желании из ситуации можно найти выход, указывал Путин.

Ранее Путин отмечал, что Москва готова к переговорам по Украине, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не перемирие. Президент заявлял, что для начала переговоров Украина должна официально отказаться от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, объявить о нейтральном, внеблоковом и безъядерном статусе, а ВСУ покинуть территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году.