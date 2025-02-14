Москва, 14 февраля, 2025, 18:34 — ИА Регнум. Высказывание президента Италии Серджо Маттареллы, в котором он сравнил действия России в украинском конфликте с политикой Третьего рейха, является «кощунственным, возмутительным и оскорбительным». Об этом 14 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Максим Блинов/РИА Новости Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Соответствующие слова итальянский политик произнёс 5 февраля в ходе лекции в Марсельском университете.

«Он провёл откровенно ложные исторические параллели между Российской Федерацией и нацистской Германией», — сказала она на брифинге.

По словам официального представителя МИД РФ, подобные сравнения вызывают удивление и недоумение, при том, что итальянцы хорошо осведомлены о том, что такое фашизм.

Захарова напомнила, что Советский Союз пострадал от чудовищного нападения со стороны гитлеровской Германии. Вместе с тем, как подчеркнула дипломат, СССР не только выбил противника со своей территории, но освободил Европу от нацизма и фашизма.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2024 года в Италии Верховный кассационный суд вынес решение о том, что приветствие с поднятой вверх рукой не является преступлением, если оно не «несёт опасности возродить фашистскую партию». В суде повторно рассматривалось дело 2016 года, когда восемь ультраправых активистов использовали фашистское приветствие на демонстрации. Их осудили, но они подали апелляцию. Суд постановил, что использование приветствия в частном порядке или на памятных мероприятиях не является угрозой и не влечёт наказания.