Дублин, 14 февраля, 2025, 18:11 — ИА Регнум. Ирландский журналист Чей Боуз высмеял главу киевского режима Владимира Зеленского за подписание им в 2022 году заявки на вступление в НАТО. По этой теме он высказался в соцсети Х.

Сергей Корсун ИА REGNUM

Журналист опубликовал видео, на котором власти Украины подписывают соответствующий документ.

«Три марионетки подписывают заявку на вступление в НАТО в 2022 году. Миллион погибших украинцев спустя (никто из их семей или элиты не погиб)», — написал он.

Как передавало ИА Регнум, 13 февраля Зеленский заявил, что гарантиями безопасности для Украины может быть членство в НАТО, предоставление Киеву ядерного оружия или «строительство» альянса на территории самой Украины.

Шеф Пентагона Пит Хегсет при этом напомнил, что решение о передаче Украине ядерного оружия может принять только президент США Дональд Трамп. Он также заявил, что возвращение Украины к границам 2014 года маловероятно.

Американский лидер в свою очередь поддержал заявления главы Пентагона о том, что перспектива вступления Украины в НАТО «непрактичная и маловероятная». Он выразил согласие с идеей об отказе Киеву во вступлении в альянс и напомнил позицию российской стороны, которая неоднократно заявляла, что не пустит Украину в НАТО.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что для начала переговоров Киев должен официально отказаться от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, объявить о нейтральном, внеблоковом и безъядерном статусе, а ВСУ — покинуть территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году.