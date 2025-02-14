Вашингтон, 14 февраля, 2025, 18:12 — ИА Регнум. Фотография президента США Дональда Трампа, сделанная при его аресте в 2023 году, появилась в одном из коридоров Белого дома. Об этом сообщил 14 февраля журнал Newsweek.

Магшот — снимок при аресте — впервые заметили накануне во время встречи Трампа с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Эта фотография символизирует непокорность Трампа и его сторонников, отметило издание.

«Одна из самых известных фотографий президента Дональда Трампа теперь с гордостью висит в коридоре у Овального кабинета», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2023 года в Атланте Трамп провел около получаса под арестом. В тюрьму он прибыл в рамках дела о попытке вмешательства в ход президентских выборов 2020 года в штате Джорджия. Его отпустили под заранее согласованный залог в размере $200 тыс., после чего политик в очередной раз заявил, что невиновен.

Трамп стал первым президентом в истории США — бывшим или действующим, — которого сфотографировали при аресте.Ранее он трижды сдавался властям в здании суда, где его не фотографировали в рамках предусмотренной при аресте процедуры.