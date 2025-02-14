Москва, 14 февраля, 2025, 18:00 — ИА Регнум. Банк России ожидает пика годовой инфляции во второй половине весны. Об этом 14 февраля на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ по ключевой ставке заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«Показатель годовой инфляции зависит от того, насколько будет выходить база прошлого года. И по нашим оценкам, пик где-то будет, наверно, в апреле–мае», — уточнила Набиуллина.

По ее словам, нынешний уровень инфляции «неприемлемо высок».

Глава регулятора добавила, что месячная инфляция в России, согласно ожиданиям ЦБ, начнет замедляться уж в ближайшее время. При этом в июле в связи с индексацией тарифов возможно некоторое ее повышение, отметила Набиуллина.

Как сообщало ИА Регнум, совет директоров ЦБ России на первом в 2025 году заседании 14 февраля принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%. По оценке Банка России, достигнутая жёсткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели в 2026 году.

Набиуллина отметила, что на заседании Банк России не обсуждал понижение ключевой ставки, регулятор рассматривал два варианта: сохранить имеющуюся ставку или повысить.

По прогнозу Центробанка, годовая инфляция снизится до 7,0–8,0% в 2025 году, вернётся к 4,0% в 2026 году и будет находиться на этом уровне в дальнейшем.

Решение Центробанка сохранить ключевую ставку практически не повлияло на курс рубля. Аналитики полагают, что и в ближайшей перспективе это вряд ли приведёт к изменению курса российской валюты.

20 декабря Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Набиуллина вскоре заявила, что жёсткая денежная политика регулятора приведёт к тому, что инфляция будет снижаться в ближайшие кварталы.