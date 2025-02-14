Мюнхен, Германия, 14 февраля, 2025, 17:54 — ИА Регнум. Европа потерпит американского миллиардера Илона Маска, ведь Соединённые Штаты терпели шведскую экоактивистку Грету Тунберг на протяжении 10 лет. Об этом заявил вице-президент США Джей-Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности.

Global Look Press

«Это самый важный факт, который я выучил — не все граждане наших стран считают себя обученными животными, которых не надо спрашивать. Если США смогли пережить 10 лет сообщений про Грету Тунберг, вы потерпите пару месяцев постов Илона Маска», — отметил он.

По словам Вэнса, демократия, в целом, строится на том, что голоса людей должны быть услышаны.

Как передавало ИА Регнум, ранее Маск неоднократно высказывался в поддержку немецкой партии «Альтернатива для Германии» («АдГ»). Так, 20 декабря он заявил, что только «АдГ» сумеет спасти немецкий народ. Позже Маск опубликовал на своей странице в соцсети X лозунг кандидата в канцлеры ФРГ от «АдГ» Алисы Вайдель «Сделаем Европу вновь великой!». Эта фраза является адаптацией известного слогана президента США Дональда Трампа «Make America great again!» («Сделаем Америку снова великой!»).

Маск также неоднократно критиковал и призывал уйти в отставку действующего канцлера Германии Олафа Шольца, а также называл его «некомпетентным дураком» и «Оафом Щитцом». Лидер Социально-демократической партии Германии Рольф Мютцених после этого даже обвинил Маска в «пересечении границы» между дружественными государствами. 13 февраля кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц также заявил, что Маск столкнётся с последствиями своих заявлений.

Маск ранее также высказывался в поддержку британской партии Reform UK и её лидера Найджела Фараджа. Он называл спасением для британского народа эту политическую силу и призывал голосовать за неё. Бизнесмен также предложил королю Великобритании Карлу III распустить парламент и назначить в королевстве всеобщие выборы, а британского премьер-министра Кира Стармера Маск обвинил в причастности к массовым изнасилованиям девочек.