Вашингтон, 14 февраля, 2025, 17:46 — ИА Регнум. Американский вице-президент Джей-Ди Вэнс не угрожал России, когда беседовал с газетой Wall Street Journal (WSJ). Об этом 14 февраля заявил его представитель по связям с общественностью Уильям Мартин.

Chris Kleponis — CNP/Global Look Press Джей-Ди Вэнс

Ранее WSJ сообщила о заявлении Вэнса по поводу переговоров об украинском урегулировании. Вашингтон, по словам Вэнса, не исключает вариант с отправкой военного контингента на Украину, если Россия не будет «добросовестно» вести диалог.

«Вице-президент не высказывал угроз, он просто заявил о факте того, что никто не лишит президента Дональда Трампа позиции, когда начнутся переговоры», — написал Мартин в соцсети Х.

Как сообщало ИА Регнум, Вэнс также предупредил, что сделка, направленная на прекращение конфликта на Украине, может «шокировать многих». Кроме того, он пригрозил России санкциями и заявил, что Украина должна обладать «суверенной независимостью».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассчитывает в ходе дальнейших контактов с американской стороной получить дополнительные разъяснения касательно слов вице-президента Вэнса о давлении на Россию. Он отметил, что это «новые элементы позиции Вашингтона», которые ранее не озвучивались.