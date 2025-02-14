Москва, 14 февраля, 2025, 17:36 — ИА Регнум. «СИБУР Холдинг» собрал книгу заявок на выпуск 3,5-летних облигаций на 350 млн долларов США с расчетами в рублях РФ. Сделка стала дебютным на российском рынке для холдинга размещением облигаций с привязкой к иностранной валюте.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Ставка фиксированного купона установлена на уровне 9,6% годовых, предусмотрены ежемесячные выплаты купонного дохода. Инвесторы проявили повышенный интерес к выпуску, вследствие чего первоначальный ориентир ставки купона 10,00% годовых был трижды понижен до 9,60% годовых, а итоговый объем выпуска в рублях РФ увеличен с эквивалента 200 млн до 350 млн долларов США.

«СИБУР Холдинг» размещением облигаций сделал важный шаг в формировании собственной инвесторской базы на новый для себя инструмент, а также предоставил на первичном рынке России валютный выпуск на уникальный срок — 3,5 года», — заявил член Совета директоров НАУФОР Денис Шулаков.

Расчеты по сделке запланированы на 19 февраля 2025 года на Московской бирже. Агентом по размещению выступает «Ньютон Инвестиции».