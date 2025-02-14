Москва, 14 февраля, 2025, 17:39 — ИА Регнум. Ко Дню влюбленных россияне стали активнее интересоваться товарами, которые можно подарить на 14 февраля. При этом женщины чаще выбирали одежду, а мужчины съедобные подарки. Об этом сообщили в пресс-службе соцсети «ВКонтакте».

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Всего команда VK проанализировала более 1 млн товаров, которые предлагают бизнес-сообщества в соцсети, и выявила, на какие вырос спрос пользователей к 14 февраля.

«По числу контактов (например, открытие карточки товара, переход по ссылке, сообщение бизнесу, добавление товара в корзину) и у женщин, и у мужчин заметно вырос интерес к подарочным изданиям ― на 160% и 191% соответственно по сравнению с январем»,― говорится в сообщении компании.

Представительницы прекрасного пола стали чаще просматривать сайты с платьями (рост на 110%), букетами из закусок (увеличение на 40%), спортивными футболками (на 36%) и сувенирами (на 21%). А мужчины ― подарочными фигурками (число контактов увеличилось на 115%), клубникой (на 55%), зефиром и шоколадными букетами (на 49% и 43% соответственно), букетами из фруктов и овощей (на 19%), украшениями (на 19%) и парфюмерной водой (на 16%).

Продавцы при этом увеличили объем рекламы товаров, подходящих под подарки к празднику. Активнее всего бизнес заказывал рекламу бижутерии, косметики, аксессуаров и товаров для активного отдыха. Самыми популярными категориями сообществ, в которых размещалась реклама, стали «юмор», «кино» и «кулинария».

Как сообщало ИА Регнум, на ВДНХ в Москве к 14 февраля подготовили познавательную и развлекательную программу. В этот день на самом большом катке российской столицы пройдут танцевальные мастер-классы, а также интерактивное мероприятие «Любовь с первого взгляда», которое поможет влюбленным найти друг друга. Для ночного сеанса будут доступны коньки с подсветкой.

В центре «Космонавтика и авиация» проведут тематическую экскурсию «Любовь во Вселенной», где расскажут о космонавтах, сочетавшихся узами брака, и первой свадьбе в космосе. В павильоне № 1 «Центральный» пройдет обзорная экскурсия по выставке живописных и скульптурных произведений из фондов Третьяковской галереи.