Вашингтон, 14 февраля, 2025, 17:35 — ИА Регнум. Решение о передаче Украине ядерного оружия может принять только президент США Дональд Трамп, заявил 14 февраля глава Пентагона Пит Хегсет.

Серегй Корсун ИА Регнум

Соответствующий вопрос ему задали журналисты издания Breitbart News.

«Я здесь не для того, чтобы что-то объявлять возможным или невозможным. Это не моя работа. Это работа президента. Он лидер, он мастер переговоров и заключения сделок», — ответил Хегсет.

Как передавало ИА Регнум, 13 февраля глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что гарантиями безопасности для Украины может быть членство в НАТО, предоставление Киеву ядерного оружия или «строительство» альянса на территории самой Украины.

Трамп после разговора с президентом России Владимиром Путиным 12 февраля позвонил Зеленскому, а позднее отметил, что Украина едва ли вернётся к границам 1991 года. Также президент США заявил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО должен быть снят с рассмотрения.

В ноябре 2024 года в издании The New York Times вышла статья об обсуждении некоторыми чиновниками из США и стран ЕС идеи вернуть ядерное оружие Киеву. Кроме того, сообщалось, что рассматривается вопрос размещения на украинской территории арсенала других вооружений США.

Путин, комментируя звучащие на Западе призывы передать Киеву ядерное оружие, подчеркнул, что Москва этого не допустит. Россия будет следить за каждым шагом украинских властей и применит все средства поражения, которые у неё есть, предупредил глава государства.