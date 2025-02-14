Москва, 14 февраля, 2025, 17:30 — ИА Регнум. Новый цирк Москвы может стать конкурентноспособной площадкой с уникальными шоу. Такое мнение выразил иллюзионист Сергей Сафронов.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Сергей Сафронов

«Важнейшая задача, стоящая перед главным цирком страны, — это создание конкурентоспособной площадки, способной предложить зрителям уникальные шоу», — сказал Сафронов агентству городских новостей «Москва».

По его словам, цирковое искусство не стоит на месте, и сегодня в этой сфере происходит активное внедрение инновационных технологий в представления: от трансформации декораций до диджитал-шоу с лазерами и голограммами.

«У Москвы есть возможность создать первый и единственный в мире интерактивный инновационный цирк с возможностями проведения зрелищных и уникальных по своим технологическим характеристикам шоу», — добавил Сафронов.

Иллюзионист отметил, что представление на арене можно будет дополнять зрелищным действием, разворачивающимся на экранах с голограммами.

«Более того, там может появится водопад и бассейн вокруг сцены, где можно будет задействовать элементы хайдайвинга. А модульная сцена позволит быстро менять манеж, чтобы наполнить представление ледовыми, водными и другими видами номеров», — добавил Сергей Сафронов.

Он подчеркнул, что создание учреждения может стать значимым вкладом в будущее циркового искусства.

Как сообщало ИА Регнум, в проекте «Активный гражданин» 12 февраля началось голосование по вопросу создания нового Большого цирка в столице.